Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.
Зазначається, що “АТ “Донецькоблгаз” продовжує лагодити мережі, щоби зберегти тепло для мешканців Донецької області.
“Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів. Обстрілами було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація”, — йдеться у повідомленні.
З 2 по 9 січня “Донецькоблгаз” поновив постачання газу до понад 2 тисяч абонентів приватного сектору. Також активна робота тривала та продовжуватиметься цього тижня у багатоквартирних будинках.
За перший тиждень 2023 року газовики під’єднали 8 543 квартири.
Нагадаємо, що протягом 9 січня внаслідок ударів російських військових на території Донецької області постраждало шестеро мирних мешканців.
- У ніч на 10 січня російські окупанти знову обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області. Загалом було випущено понад 30 снарядів.
- За даними Генштабу. війська російських загарбників продовжують зазнавати втрат. Зокрема до лікарні в тимчасово окупованому Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.