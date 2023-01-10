Протягом першого тижня 2023 року російські військові масовано завдали ударів по наземних та підземних мереж газопроводів на Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

Зазначається, що “АТ “Донецькоблгаз” продовжує лагодити мережі, щоби зберегти тепло для мешканців Донецької області.

“Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів. Обстрілами було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація”, — йдеться у повідомленні.

З 2 по 9 січня “Донецькоблгаз” поновив постачання газу до понад 2 тисяч абонентів приватного сектору. Також активна робота тривала та продовжуватиметься цього тижня у багатоквартирних будинках.

За перший тиждень 2023 року газовики під’єднали 8 543 квартири.

Нагадаємо, що протягом 9 січня внаслідок ударів російських військових на території Донецької області постраждало шестеро мирних мешканців.