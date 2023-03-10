Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
За його словами, масований ракетний удар по Україні 9 березня свідчить про дефіцит снарядів у Росії, адже інтервали між такими обстрілами значно зросли.
Тому, додав Юсов, найближчим часом росіянам не вдасться відновити інтенсивність атак, як це було торік.
“Принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми чекали на масовані удари, зокрема з великою кількістю ракет і безпілотників, такого ми сьогодні не спостерігаємо. Найближчим часом навряд чи у ворога вдасться відновити ту ж інтенсивність”, — сказав Юсов.
Юсов зауважив, що вчора Росія використала таку кількість ракет, яку може виготовити протягом місяця, адже через міжнародні санкції вироблять ракети стало важче.
“Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори”, — додав представник ГУР.
- Вночі 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Загалом було випущено понад 80 ракет, зокрема ракети “Кинжал”. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому Кремль вирішив застосувати для обстрілу цей тип ракет.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що 9 березня 2023 року територію України вперше обстріляли такою кількістю різних типів ракет.