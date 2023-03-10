У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що для завдання масованого ракетного удару по Україні 9 березня, Росії довелось місяць накопичувати ракети. Це свідчить про те, що у РФ значний дефіцит снарядів.

Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

За його словами, масований ракетний удар по Україні 9 березня свідчить про дефіцит снарядів у Росії, адже інтервали між такими обстрілами значно зросли.

Тому, додав Юсов, найближчим часом росіянам не вдасться відновити інтенсивність атак, як це було торік.

“Принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми чекали на масовані удари, зокрема з великою кількістю ракет і безпілотників, такого ми сьогодні не спостерігаємо. Найближчим часом навряд чи у ворога вдасться відновити ту ж інтенсивність”, — сказав Юсов.

Юсов зауважив, що вчора Росія використала таку кількість ракет, яку може виготовити протягом місяця, адже через міжнародні санкції вироблять ракети стало важче.

“Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори”, — додав представник ГУР.