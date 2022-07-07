Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, росіяни вже “відзначили” захоплення регіону та прирівняли це до перемоги в Другій світовій війні, проте на межу області так і не вийшли. Раніше вони проводять ротацію, залучаючи місцевих.
Він пояснив, що спочатку чоловіка запрошують на роботу, а через кілька днів замість перших грошей він отримує повістку.
Використовуючи сєвєродончан і лисичан, ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоби “завершити виконання хоча б якогось завдання”.
“Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна й дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить”, — сказав Гайдай.
Проте, захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць. Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ЗСУ відійшли на нові оборонні позиції.
- Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчання війни (ISW), вперше, за 133 доби повномасштабного вторгнення, Росія не зробила заяв щодо територіальних здобутків на території України. Це свідчить про те, що окупанти взяли “оперативну паузу” у наступальних діях.
- Раніше британські розвідники впевнені, що місто Слов’янськ у Краматорському районі стане наступним “ключем” у боротьбі за Донбас.