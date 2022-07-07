На тимчасово окупованих територіях Луганської області місцевих мешканців запрошують на роботу, а через кілька днів вручають повістку. У такий спосіб, росіяни намагаються подолати спротив Збройних Сил України (ЗСУ) та виконати "хоч якесь завдання".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, росіяни вже “відзначили” захоплення регіону та прирівняли це до перемоги в Другій світовій війні, проте на межу області так і не вийшли. Раніше вони проводять ротацію, залучаючи місцевих.

Він пояснив, що спочатку чоловіка запрошують на роботу, а через кілька днів замість перших грошей він отримує повістку.

Використовуючи сєвєродончан і лисичан, ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоби “завершити виконання хоча б якогось завдання”.

“Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна й дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить”, — сказав Гайдай.

Проте, захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць. Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ЗСУ відійшли на нові оборонні позиції.