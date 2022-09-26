Про це політик повідомив у Facebook.
Під час зустрічі з бійцями Сил Спеціальних Операцій, Порошенко передав дрони, генератори та іншу техніку.
Він зауважив, що сьогодні дуже складні часи, оскільки фейкові процеси, які росіяни називають “референдумами”, лише загострюють ситуацію з агресією, додатково розв’язують агресору руки.
“Мобілізація, яку вони оголосили, це не просто ознака краху першого етапу агресії – для того, щоб не дати тим російським контрактникам, в яких спливає термін, втікати з фронту. На сьогодні вони могли втратити понад 40% свого особового складу”, – наголосив політик.
Порошенко вважає, що російська мобілізація має відношення не до військової справи, а до сільського господарства. За його словами, мобілізація – це така “м’ясна кампанія” по збільшенню кількості “м’яса”, яке має надійти з РФ.
П’ятий Президент переконаний, що для нас це – випробування, і сьогодні ми всі маємо об’єднатися, щоб дати відсіч ворогу. Він пояснив, що з початку оголошення “кремлівським ідіотом мобілізації це означає, що війна прийшла в РФ”.
“Раніше вони сиділи на диванах і давали доручення, яким чином вбивати українців, демонструючи диванно-телевізійний патріотизм. Нині вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози, що таке втрата рідних, батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на протести. Це початок кінця рашистського режиму. А наші воїни прискорюють цей процес, захищаючи кожен клаптик Української землі”, – наголосив Порошенко.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації – акт відчаю через неспроможність перемогти Україну.
- Петро Порошенко в етері телеканалу Sky News закликав країни Заходу посилити допомогу Україні та пояснив, чому президент РФ Володимир Путін – “брехун”.
- Також Порошнко закликав німецьку владу надати Україні більше зброї для протистояння з російським агресором.