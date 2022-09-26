Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на Харківщину зазначив, що мобілізація в РФ врешті призведе до краху путінського режиму.

Про це політик повідомив у Facebook.

Під час зустрічі з бійцями Сил Спеціальних Операцій, Порошенко передав дрони, генератори та іншу техніку.

Він зауважив, що сьогодні дуже складні часи, оскільки фейкові процеси, які росіяни називають “референдумами”, лише загострюють ситуацію з агресією, додатково розв’язують агресору руки.

“Мобілізація, яку вони оголосили, це не просто ознака краху першого етапу агресії – для того, щоб не дати тим російським контрактникам, в яких спливає термін, втікати з фронту. На сьогодні вони могли втратити понад 40% свого особового складу”, – наголосив політик.

Порошенко вважає, що російська мобілізація має відношення не до військової справи, а до сільського господарства. За його словами, мобілізація – це така “м’ясна кампанія” по збільшенню кількості “м’яса”, яке має надійти з РФ.

П’ятий Президент переконаний, що для нас це – випробування, і сьогодні ми всі маємо об’єднатися, щоб дати відсіч ворогу. Він пояснив, що з початку оголошення “кремлівським ідіотом мобілізації це означає, що війна прийшла в РФ”.