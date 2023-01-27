Про це повідомляє ERR з посиланням на слова голови розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга.
Він зазначив, що ракетні атаки РФ можуть тривати від трьох до дев’яти місяців: “З нашого найоптимістичнішого погляду, це найближчі три-чотири місяці, або до весни, а з більш песимістичного, шість-дев’ять місяців”, — сказав Гросберг.
За словами полковника тривалість таких атак з боку Росії залежить від того, скільки високоточних боєприпасів було у Росії до початку війни: “Росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додаток до тих, що були на складах”, — додав голова розвідцентру.
Проте, кількість випущених високоточних ракет скоротилася. До прикладу, в жовтні росіяни випускали по Україні тризначну кількість ракет, а з листопада показник був двозначним, пише ERR.
Протягом пів року окупанти встигли виготовити ще 65 ракет Х-101, що є ознакою того, що в Росію продовжують надходити високотехнологічні елементи.
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