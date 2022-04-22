Служба безпеки України попередила українців про можливі провокації росіян під час свята Великодня. Жителів України просять бути особливо уважними у святковий день.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві зауважили, що російська пропаганда неодноразово робила заяви про можливі злочинні дії щодо віруючих у період Великодніх свят та під час богослужінь у храмах України.

“Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ і заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників “націоналістичних об’єднань””, – зауважили правоохоронці.

У Службі безпеки додали, що підлості ворога вистачить і на те, щоб влаштувати провокації навіть в одне з найбільших християнських свят – Великдень. Тому українців просять бути пильними у святковий період.

Водночас у СБУ пообіцяли, що спільно з Нацполіцією докладуть усіх зусиль, щоб свято в Україні пройшло безпечно.

“Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів”, – додали у СБУ.

Тому українцям порекомендували утриматись від масових скупчень у храмах, а глава церков – мінімізувати кількість вірян на богослужіннях.

Окрім цього, громадянам нагадали про комендантські години, які діють у кожному регіоні.