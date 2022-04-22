Про це повідомила пресслужба СБУ.
У відомстві зауважили, що російська пропаганда неодноразово робила заяви про можливі злочинні дії щодо віруючих у період Великодніх свят та під час богослужінь у храмах України.
“Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ і заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників “націоналістичних об’єднань””, – зауважили правоохоронці.
У Службі безпеки додали, що підлості ворога вистачить і на те, щоб влаштувати провокації навіть в одне з найбільших християнських свят – Великдень. Тому українців просять бути пильними у святковий період.
Водночас у СБУ пообіцяли, що спільно з Нацполіцією докладуть усіх зусиль, щоб свято в Україні пройшло безпечно.
“Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів”, – додали у СБУ.
Тому українцям порекомендували утриматись від масових скупчень у храмах, а глава церков – мінімізувати кількість вірян на богослужіннях.
Окрім цього, громадянам нагадали про комендантські години, які діють у кожному регіоні.
- Нагадаємо, під час богослужінь на Великдень громадян та священників закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Раніше глава Православної церкви України Епіфаній рекомендував не проводити нічних церковних служб у регіонах, де небезпечно.