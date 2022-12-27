Про це повідомили в етері національного телемарафону.
“Окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі”, — зазначив він.
Він додав, що потрібно дотримуватися рекомендацій влади, а також готуватися до можливих ударів. Росіяни можуть використати для атаки не тільки ракети, а й іранські дрони.
Після вибухів з аеродрому “Енгельс”, які відбулися 26 грудня, РФ передислокувала частину авіації. Нині спостерігається явне зменшення активності російських літаків.
“Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром “Енгельс”. Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено”, — сказав він.
- Перед тим, як випустити по території України десятки ракет, росіяни здійснюють декілька типів розвідки.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що, за попередніми даними, під час масованої ракетної атаки 16 грудня росіяни випустили по території України 76 ракет. Із них 60 було збито силами ППО.