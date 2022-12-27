Російські військові можуть завдати ударів по українській інфраструктурі під Новий рік або інші дати. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що окупанти не залишили своїх підступних намірів масовано атакувати енергетику.

Про це повідомили в етері національного телемарафону.

“Окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі”, — зазначив він.

Він додав, що потрібно дотримуватися рекомендацій влади, а також готуватися до можливих ударів. Росіяни можуть використати для атаки не тільки ракети, а й іранські дрони.

Після вибухів з аеродрому “Енгельс”, які відбулися 26 грудня, РФ передислокувала частину авіації. Нині спостерігається явне зменшення активності російських літаків.