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Росіяни можуть завдавати точкових ударів, поки не обстрілюють масово — ОК «Південь»

Російські військові утримують в Чорному морі ракетоносії, які несуть вісім ракет типу "Калібр". Через них існує ймовірність завдання точкових ударів по Україні.

Неділя, 12 лютого 2023, 11:15
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Про це повідомили під час етеру національного телемарафону. 

За словами начальниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, у Чорному морі перебувають 12 кораблів. Ще один чергує в акваторії Азовського моря.

Ворог розгорнув корабельне угруповання ширше, оскільки завершилися шторми.

“Наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії – це до 8 ракет типу “Калібр”, споряджених та готових до застосування. Це скоріш говорить про імовірність точкових ударів, ми не можемо їх виключати, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки”, — зазначила вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що надводному носію потрібно 2-3 години, аби опинитися в зоні ведення бойових дій.

“Розслаблятися зарано, хоча ворог, як правило після масованої ракетної атаки бере павзу у два тижні. Ми пильно за цим спостерігаємо”, — підкреслила Гуменюк.

Теги: масована атака росіян, масований ракетний обстріл, масовані обстріли, Наталія Гуменюк, носії калібрів, ОК "Південь", ракети "Калібр", російсько-українська війна

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