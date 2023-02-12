Росіяни можуть завдавати точкових ударів, поки не обстрілюють масово — ОК «Південь»

Про це повідомили під час етеру національного телемарафону.

За словами начальниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, у Чорному морі перебувають 12 кораблів. Ще один чергує в акваторії Азовського моря.

Ворог розгорнув корабельне угруповання ширше, оскільки завершилися шторми.

“Наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії – це до 8 ракет типу “Калібр”, споряджених та готових до застосування. Це скоріш говорить про імовірність точкових ударів, ми не можемо їх виключати, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки”, — зазначила вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що надводному носію потрібно 2-3 години, аби опинитися в зоні ведення бойових дій.

“Розслаблятися зарано, хоча ворог, як правило після масованої ракетної атаки бере павзу у два тижні. Ми пильно за цим спостерігаємо”, — підкреслила Гуменюк.