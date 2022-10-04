У селищі Хрустальне на окупованій частині Луганської області росіяни шукають чоловіків призовного віку за допомогою дронів, доки в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній і досі не відновлюють інфраструктуру.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній оперативна обстановка не дозволяє розпочати відновлення інфраструктури, проте дозволила провести псевдореферендум. Багато чого обіцяли місцевим жителям росіяни, коли захопили названі вище міста. Згадаємо хоча б відновлення централізованого газопостачання упродовж тижня. Втім, минуло вже більше трьох місяців, а в цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа”, — написав він.

За його словами, й 15 жовтня опалювальний сезон ніхто не розпочне. Гайдай також зазначив, що росіяни обіцяють відбудову Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної почнуть, “як тільки дозволятиме оперативні обставини”.

Однак, як наголосив він, ті ж самі оперативні обставини не заважали упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне — провести так званий “референдум”: “Голосувати протягом майже тижня 98 % жителів ситуація на фронті не заважала — замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: “Підстав для паніки немає”, — сказав Гайдай.

Голова Луганської ОВА зауважив, що окупанти намагаються “мобілізувати” навіть студентів очної форми навчання: “Справа дійшла до студентів очної форми, які сподівались на відстрочку на декілька років, однак “Батьківщина вирішила інакше”. Як вирішила вона й те, що чоловіків для примусової мобілізації потрібно шукати ретельніше. Найбільш кмітливими виявилися військком в Хрустальному, де запустили вулицями міста дронів”, — додав Гайдай.