За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти знищили 12 агропідприємств та 13 500 об'єктів бізнесу у Миколаївській області.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, під обстрілами Росії опинився чи не увесь бізнес регіону.

“Вони знищили 12 найбільших підприємств області в аграрному секторі. На зараз маємо понад 13 500 об’єктів, які пошкоджено чи знищено. В деякі прилітало по кілька разів”, – зазначив Кім.

Він додав, що на даний час оцінити завдані росіянами збитки немає можливості.

“У нас є статистика загалом, там кримінальні провадження реєструються”, – розповів він.

Очільник Миколаївщини також зауважив що поки що неможливо встановити, якої шкоди завдано економіці області.

“Це ж складається з багатьох складових: матеріальні ризики, інфраструктурні, часові – втрати ринків. Є ризики, які ще можуть бути. Є ризики бізнесові, страхові. Це все докупи скласти – має робити інститут, а не я. Це дуже кропітка робота”, – пояснив Віталій Кім.

Він додав, що станом на зараз виробництво в області знизилося у п’ять разів.