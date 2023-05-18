На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштовують так звані "арешти" місцевих чоловіків, намагаючись залучити їх у бойових діях проти України.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, ворог намагається створити резерви з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій. Намагаючись, екстрено поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі.

В окремих населених пунктах на окупованій території України окупанти здійснюють облави й затримують місцевих мешканців. Під час цих облав чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, нібито “заарештовують”.

Чоловіків відправляють до польових таборів, де перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях. Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з РФ доставляються партії завербованих ув’язнених.

Там також утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів.

Маляр зауважила, що до кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.

Наразі в таких таборах перебуває понад 800 осіб. Після проходження курсу бойової підготовки, з в’язнями укладуть контракти, які передбачають участь у бойових діях.