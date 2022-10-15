У тимчасово окупованому Маріуполі російський голова так званої "міської адміністрації" просить перевірити стан "подарованих" росіянами автобусів, адже їхній термін експлуатації давно вичерпався.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, очільник окупаційної адміністрації у Маріуполі Констянтин Іващенко звернувся до так званого “міністра ДНР” з проханням провести додаткові обстеження автобусів, що “подарували” росіяни з Санкт-Петербурга.

“Відверто пише, що приїхало лайно, яке не просто в стані “неможлива експлуатація”, але пожежонебезпечне. Тобто, якщо їх вивести на маршрут, є великий ризик, що ці подаровані лайнобуси перетворяться на бавовну разом з людьми”, — наголосив Андрющенко.

Радник також додав, що росіяни “на картинку” дарують, а колаборанти радісно приймають непотріб, з яким невідомо, що робити. Він навів як ілюстрацію фотокопію листа до донецького “міністра”, отриману від “підпільної організації Маріупольський спротив”: “Приємно, що спротив не лише зростає, але вже оточив колаборантів у самому “центрі прийняття рішень”, — зазначив Андрющенко.