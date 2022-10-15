Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
За його словами, очільник окупаційної адміністрації у Маріуполі Констянтин Іващенко звернувся до так званого “міністра ДНР” з проханням провести додаткові обстеження автобусів, що “подарували” росіяни з Санкт-Петербурга.
“Відверто пише, що приїхало лайно, яке не просто в стані “неможлива експлуатація”, але пожежонебезпечне. Тобто, якщо їх вивести на маршрут, є великий ризик, що ці подаровані лайнобуси перетворяться на бавовну разом з людьми”, — наголосив Андрющенко.
Радник також додав, що росіяни “на картинку” дарують, а колаборанти радісно приймають непотріб, з яким невідомо, що робити. Він навів як ілюстрацію фотокопію листа до донецького “міністра”, отриману від “підпільної організації Маріупольський спротив”: “Приємно, що спротив не лише зростає, але вже оточив колаборантів у самому “центрі прийняття рішень”, — зазначив Андрющенко.
- У тимчасово окупованому Маріуполі намагаються завербувати українських підлітків до лав так званих “юнармійців”.
- Історії, опубліковані в цій статті, #Буквам передав Музей Фонду Ріната Ахметова “Голоси Мирних”.
- З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти декілька місяців обстрілювали місто, фактично повністю зруйнувавши його. Окупувати Маріуполь росіянам вдалось у травні, однак з того часу нова “влада” не зробила нічого для відновлення міста.