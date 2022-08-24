У підрозділах ракетних військ стратегічного призначення РФ проводиться набір особового складу, який добровільно виявить бажання взяти участь у війні. Так росіяни намагаються доукомплектувати свої підрозділи, які залучаються до збройної агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Проте станом на 22 серпня таке бажання висловив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу.

Водночас командири з’єднань та частин морської піхоти зс РФ скаржаться, що використання їхніх військових не за призначенням призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.

Внаслідок бойового застосування мотострілецьких підрозділів, вони зазнають значних втрат в особовому складі, котрі, зокрема, мають великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі.

Доукомплектування здійснюється військовослужбовцями екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів, наголосили в ГУР.