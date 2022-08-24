Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.
Проте станом на 22 серпня таке бажання висловив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу.
Водночас командири з’єднань та частин морської піхоти зс РФ скаржаться, що використання їхніх військових не за призначенням призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.
Внаслідок бойового застосування мотострілецьких підрозділів, вони зазнають значних втрат в особовому складі, котрі, зокрема, мають великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі.
Доукомплектування здійснюється військовослужбовцями екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів, наголосили в ГУР.
- З початку повномасштабної війни, станом на 24 серпня воїни ЗСУ ліквідували 45 700 російських окупантів.
- Триває сто вісімдесят другий день спротиву українського народу повномасштабному російському військовому вторгненню. По всій території України тривають повітряні та ракетні удари по військових та цивільних цілях. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається незмінною, водночас на інших напрямках українським воїнам вдалось відбити наступ росіян, ворог зазнавав втрат та мусив відступити.
- У Сполученому Королівстві вважають, що за шість місяців війни сили російської армії у веденні війни знизилися. РФ відчуває нестачу боєприпасів, техніки та військових, а наразі росіяни чекають на велику контратаку з боку Збройних сил України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що РФ не зможе виграти війну проти України. Він заявив, що “Україна має здобути перемогу, і Україна її здобуде”.