Про це Валерій Залужний повідомив У Facebook.
З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито “українських військових” до “російських полонених”.
“Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права”, – зазначив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни та довіряти лише офіційним джерелам.
Раніше Залужний звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах та поширюють інформацію про “зраду”, про те, що мовляв, ворог без проблем захопив якісь міста та про те, що “готується здача країни”. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що такими безвідповідальними заявами ці політики ображають українських воїнів, які боронять країну від окупантів.
- Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що хоч ворог зазнає значно більших втрат, ніж наші військові, життя та здоров’я кожного українського захисника – безцінне.
- Спецслужби повільно реагують на зростаючий масштаб таємних операцій Кремля за кордоном. Натомість Австрія є “справжнім авіаносцем” російських спецслужб у Європі.
- Українська розвідка припустила, що президент країни-агресора Путін може спробувати нав’язати Києву так званий корейський сценарій. Зміна тактики пов’язана із провалом плану щодо захоплення влади.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ роблять усе, аби українці уникали російської мови. Він заявив, що така ситуація штучно створена окупантами.