Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголошує, що наразі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких нібито "українські військові" знущаються з російських полонених.

Про це Валерій Залужний повідомив У Facebook.

З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито “українських військових” до “російських полонених”.

“Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права”, – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни та довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше Залужний звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах та поширюють інформацію про “зраду”, про те, що мовляв, ворог без проблем захопив якісь міста та про те, що “готується здача країни”. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що такими безвідповідальними заявами ці політики ображають українських воїнів, які боронять країну від окупантів.