Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”. 

Зазначається, що військові РФ намагаються значно збільшити свою присутність на станції, яку вони перетворили на військову базу: “Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники й зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС”, — додали в Енергоатомі.

В Енергоатомі зауважили, що залишається лише “багаття для обігріву розпалити на станції — і абсурд був би остаточно довершеним”.

Втім, у повідомленні запевнили, що зимувати на станції росіянами не доведеться, адже Україна за одностайної підтримки цивілізованого світу працює над тим, щоб якомога швидше вигнати російську орду з усіх своїх територій, з усіх загарбаних підприємств та заводів, з кожної домівки.