Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.
Зазначається, що військові РФ намагаються значно збільшити свою присутність на станції, яку вони перетворили на військову базу: “Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники й зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС”, — додали в Енергоатомі.
В Енергоатомі зауважили, що залишається лише “багаття для обігріву розпалити на станції — і абсурд був би остаточно довершеним”.
Втім, у повідомленні запевнили, що зимувати на станції росіянами не доведеться, адже Україна за одностайної підтримки цивілізованого світу працює над тим, щоб якомога швидше вигнати російську орду з усіх своїх територій, з усіх загарбаних підприємств та заводів, з кожної домівки.
- Російські загарбники викрали печатку Запорізької атомної електростанції, яка засвідчувала право підпису документів.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вирушить до Москви, аби обговорити ядерну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція є українським об’єктом, і можливі зміни “будуть складним питанням”, яке йому доведеться обговорити під час майбутнього візиту до Москви.
- У Європейському Союзі заявили, що “рішуче засуджують” та ніколи не визнають указ президента РФ про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції, вимагаючи посилити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на об’єкті.