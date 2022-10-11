Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані "казарми". У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове "знаряддя".

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

Зазначається, що військові РФ намагаються значно збільшити свою присутність на станції, яку вони перетворили на військову базу: “Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники й зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС”, — додали в Енергоатомі.

В Енергоатомі зауважили, що залишається лише “багаття для обігріву розпалити на станції — і абсурд був би остаточно довершеним”.

Втім, у повідомленні запевнили, що зимувати на станції росіянами не доведеться, адже Україна за одностайної підтримки цивілізованого світу працює над тим, щоб якомога швидше вигнати російську орду з усіх своїх територій, з усіх загарбаних підприємств та заводів, з кожної домівки.