Джерело: етер національного телемарафону.
Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни чинять потужний опір.
“Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку”, — підкреслила вона.
Російські війська намагаються збільшити кількість обстрілів. Зокрема протягом доби вони здійснили близько 90 обстрілів: за світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі близько — 40.
“Ворог також знову застосовує авіацію – керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон”, — зауважила Гуменюк.
- Станом на 2 липня в районі Антонівського мосту триває сильна бойова робота. Речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк поки не надає подробиць.