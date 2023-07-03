Джерело: етер національного телемарафону.

“Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку”, — підкреслила вона.

Російські війська намагаються збільшити кількість обстрілів. Зокрема протягом доби вони здійснили близько 90 обстрілів: за світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі близько — 40.

“Ворог також знову застосовує авіацію – керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон”, — зауважила Гуменюк.