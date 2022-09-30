Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
До прикладу, у Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Зазначається, що після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, котрі планується залучити в районі проведення бойових дій.
Водночас у Бердянську примусово мобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території.
Також в місто прибули посилені підрозділи Росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.
В той самий час у РФ триває “часткова мобілізація”. За даними Генштабу, у Хабаровському краї Росії посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні “тарифи”: “Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення”, — додали в повідомленні.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що люди у так званих “ДНР” та “ЛНР”, окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей стають назавжди громадянами РФ. А також закликав Київ повернутися за стіл переговорів.