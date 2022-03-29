Наразі РФ намагається обмежити обіг готівкової та безготівкової гривні та запровадити російський рубль на територіях, що тимчасово не контролюються українською владою або знаходяться під загрозою захоплення, зокрема у Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У Нацбанку наголосили, що, відповідно до Конституції України, єдиною грошовою одиницею України є гривня. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.

Водночас спроби запровадження російського рубля на тимчасово захоплених територіях порушують норми міжнародного права.

У такий спосіб РФ створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на тимчасово захоплених територіях України.