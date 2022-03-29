Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
У Нацбанку наголосили, що, відповідно до Конституції України, єдиною грошовою одиницею України є гривня. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.
Водночас спроби запровадження російського рубля на тимчасово захоплених територіях порушують норми міжнародного права.
У такий спосіб РФ створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на тимчасово захоплених територіях України.
- Нагадаємо, що російський рубль настільки знецінився, що він вже коштує вдвічі дешевше ніж аркуш паперу А4.
- Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Росії до України проти країни-агресора було запроваджено санкції. Одним з їх наслідків стало стрімке падіння рубля. В деяких обмінних пунктах Москви долар коштує вже 190 рублів.