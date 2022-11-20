Про це повідомили в етері національного телемарафону.

За словами речниці пресцентру ОК “Південь” Наталії Гуменюк, російським військовим не дає спокою українська ППО.

“Їм (окупантам – ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту”, — сказала вона.

Речниця пояснила, що через це українські військові просять не спішити попереджати в якому регіоні чутно вибухи або ППО. Вона додала, що треба спочатку дати захисникам відпрацювати.

“Пам’ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили”, — зауважила Гуменюк.

Вона закликала громадян не забувати про потужність інформаційного фронту.