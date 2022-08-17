За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, через недостатню кількість охочих росіян брати участь у повномасштабній війні проти України, РФ почала шукати "добровольців" серед громадян країн Центральної Азії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

За даними української розвідки, все менше росіян мають бажання брати участь у війні проти України. Тому для того, аби мати змогу хоча б частково зберегти можливість формування нових резервів, Кремль намагається залучати до російської армії іноземців.

“Першість в цьому питанні займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану”, – наголосили у відомсті.

Окрім фінансових виплат, тим, хто погодиться підписати контракт та поїхати на війну в Україну, обіцяють ще й отримання російського громадянства.

Одночасно з цим триває формування та підготовка чотирьох добровольчих батальйонів окупантів у Чечні.

Основна частина “добровольців” – це молоді чоловіки, викрадені чеченськими силовиками. Найбільше серед них чоловіків із сільської місцевості.

Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.

“Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на “чужій” війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика Кадирова сприймається, як зрада мусульман”, – резюмували у розвідці.