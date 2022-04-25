Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу.
Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів.
Окрім цього, противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії шляхом переміщення з території РФ додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки.
На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.
В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка – Заводи та Дібровне – Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.
На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.
У Маріуполі росіяни продовжують знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу “Азовсталь”.
Водночас на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.
“Українські захисники та захисниці тримають оборону та завдають ворожим військам втрат на напрямках, де тривають активні бойові дії. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!” – наголосили у Генштабі.
- Нагадаємо, у Миколаївській області військові Збройних сил України відновили контроль над 5 населеними пунктами. Вони знаходяться неподалік від адміністративної межі Херсонщини.
- Раніше виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв заявив, що з початку повномасштабного нападу, РФ втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.
- У Харківській області збито ворожий літак. Російський бомбардувальник знищила протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України.
- Україна здатна перемогти у війні проти РФ за умови правильної підтримки. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.