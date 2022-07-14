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Росіяни намагалися бомбардувати острів Зміїний — ОК «Південь»

Станом на 13 липня, росіяни продовжують намагатися бомбардувати острів Зміїний, проте зазнають поразок.

Четвер, 14 липня 2022, 08:47
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Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що острів атакувало кілька російських винищувачів Су-27, проте бомби впали в море, поблизу острову.

Варто зауважити, що наприкінці червня у міністерстві оборони РФ заявили, що вивели гарнізон нібито як “крок доброї волі”. Проте, ворожі обстріли не припинилися. Вже 6 липня російські військові намагалися завдати удару по острову та провести розвідку, аби перешкодити встановленню українського прапора на острові. Втім, ЗСУ завдавали потужних ударів по острову та знищили техніку окупантів.

На наступний день, 7 липня російські війська знову завдали ракетних ударів по острову Зміїний, пошкодивши двома ракетами причал.

Теги: війна, бомбардування, війна, Зміїний, ОК "Південь", острів Зміїний, російська агресія, російсько-українська війна

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