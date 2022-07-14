Росіяни намагалися бомбардувати острів Зміїний — ОК «Південь»

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.
Зазначається, що острів атакувало кілька російських винищувачів Су-27, проте бомби впали в море, поблизу острову.
Варто зауважити, що наприкінці червня у міністерстві оборони РФ заявили, що вивели гарнізон нібито як “крок доброї волі”. Проте, ворожі обстріли не припинилися. Вже 6 липня російські військові намагалися завдати удару по острову та провести розвідку, аби перешкодити встановленню українського прапора на острові. Втім, ЗСУ завдавали потужних ударів по острову та знищили техніку окупантів.
На наступний день, 7 липня російські війська знову завдали ракетних ударів по острову Зміїний, пошкодивши двома ракетами причал.
- Нагадаємо, що сестра військовослужбовця ЗСУ, котрий перебував на острові Зміїний та знаходиться у полоні, Анастасія Дюльгер розповіла, що 75 військових з острова досі залишаються у полоні — це морські піхотинці та прикордонники.
- Також 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого ССО ЗС України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи, вони подали сигнал для продовження операції.
- В Одеській області відкрито судноплавство каналом “Дунай-Чорне море” після звільнення острова Зміїний. Тепер прохід працює через гирло Бистре.