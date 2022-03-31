Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.
На Сіверському напрямку фіксують перекидання до білоруського міста Гомель найманців із країн Близького Сходу. Зокрема 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель. Крім того, РФ продовжує перекидати ракетні підрозділи до РБ.
Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання ворогом мін-пасток.
Водночас у РФ розпочалась практика подання до судів заяв на військове керівництво від родичів загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок позову до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.
“Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі”, – запевняють у Генштабі.
- Нагадаємо, 31 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує додаткових наступальних дій РФ, які “принесуть ще більше страждань”.
- Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомив, що очільник Кремля не готовий ані припиняти вогонь в Україні, ані провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що майбутній п’ятий пакет санкцій проти РФ має містити в собі заборону на імпорт російських нафти та газу. На його думку, це завдасть кремлівському режиму найбільшої шкоди.