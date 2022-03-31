Триває тридцять шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Війська РФ намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку, щоб встановити контроль над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

На Сіверському напрямку фіксують перекидання до білоруського міста Гомель найманців із країн Близького Сходу. Зокрема 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель. Крім того, РФ продовжує перекидати ракетні підрозділи до РБ.

Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання ворогом мін-пасток.

Водночас у РФ розпочалась практика подання до судів заяв на військове керівництво від родичів загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок позову до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.