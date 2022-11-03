Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.
Зазначається, що обстріли 2 листопада та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою росіян перепід’єднати атомну станцію до російської енергосистеми.
У такий спосіб, найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та увімкнути лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
Нагадаємо, що ЗАЕС залишилася повністю знеструмленою. Палива для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.
Унаслідок російської окупації та втручання представників “Росатому” в роботу Запорізької АЕС, Україна не має можливості підтримувати ЗАЕС у безпековому режимі.
- Вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів державного підприємства НАЕК “Енергоатом” перевищує 28 мільярдів гривень.
- У Державній інспекції ядерного регулювання вимагають обмежити роботу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС через незаконне будівництво росіян невідомої споруди.