Після того, як росіяни пошкодили дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України, вони намагатимуться під'єднати Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.

Зазначається, що обстріли 2 листопада та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою росіян перепід’єднати атомну станцію до російської енергосистеми.

У такий спосіб, найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та увімкнути лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, що ЗАЕС залишилася повністю знеструмленою. Палива для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

Унаслідок російської окупації та втручання представників “Росатому” в роботу Запорізької АЕС, Україна не має можливості підтримувати ЗАЕС у безпековому режимі.