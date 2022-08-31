Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.
Крім того, аби доукомплектувати військові частини збройних сил РФ, що знаходяться у тимчасово окупованому Криму та посилення оборони Кримського півострову, командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим Олександром Володимировичем так званим “сирійським м’ясником” було ухвалено рішення відправити в Крим 1 200 військовослужбовців строкової служби.
Оскільки на території Криму бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок.
“1 200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук “партизанів” за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів [82 доларів США]”, — йдеться в повідомленні міністерства.
Економія державних російських коштів також відбудеться і коштом невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує.
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