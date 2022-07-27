Російські окупанти намагатимуться захопити всю Донеччину до початку осені, про що відкрито заявляють у так званій "ДНР". Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навряд чи росіянам вдасться захопити значну частину українських територій.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що у самопроголошеній “Донецькій народній республіці”, яку підтримує РФ, продовжують оголошувати терміни окупації всієї Донеччини.

Ймовірно ці заяви “ДНР” – намагання підтримати підготовку до “референдуму”, щодо приєднання окупованих територій України до Росії.

Зокрема Данило Безсонов, так званий “заступник міністра інформації “ДНР”” 25 липня заявив, що невизнана республіка сподівається захопити всю Донецьку область до початку осені.

Це підтверджує інформацію російських та західних джерел, які раніше повідомляли про наміри Кремля провести на окупованих територіях України псевдореферендуми на початку осені. Ймовірно, 11 вересня, коли у Росії відбудеться єдиний день голосування.

“Проксі-керівництво та підтримувана Росією окупаційна влада, ймовірно, наполягають на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати встановлення умов для цілей прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку анексії на початку осені”, – резюмували в ISW.