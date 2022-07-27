Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Експерти зауважили, що у самопроголошеній “Донецькій народній республіці”, яку підтримує РФ, продовжують оголошувати терміни окупації всієї Донеччини.
Ймовірно ці заяви “ДНР” – намагання підтримати підготовку до “референдуму”, щодо приєднання окупованих територій України до Росії.
Зокрема Данило Безсонов, так званий “заступник міністра інформації “ДНР”” 25 липня заявив, що невизнана республіка сподівається захопити всю Донецьку область до початку осені.
Це підтверджує інформацію російських та західних джерел, які раніше повідомляли про наміри Кремля провести на окупованих територіях України псевдореферендуми на початку осені. Ймовірно, 11 вересня, коли у Росії відбудеться єдиний день голосування.
“Проксі-керівництво та підтримувана Росією окупаційна влада, ймовірно, наполягають на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати встановлення умов для цілей прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку анексії на початку осені”, – резюмували в ISW.
- Нагадаємо, за даними ЗМІ, Кремль поспішає провести так звані “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України, аби президент РФ Володимир Путін міг включити їх до складу Росії вже до середини вересня.
- Також на думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.