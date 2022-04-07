Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Гайдай наголосив, що це наразі єдиний контрольований Україною залізничний виїзд зі Слов’янську, Краматорську та Лиману. І через авіаудар залишились три евакуаційні поїзди.
Наразі персонал залізниці та рятувальники на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщують на вокзалі. Новий план евакуації будуть розробляти вже за можливості, а поки міські влади донецьких міст заявили про готовність розміщення не місцевих на ніч.
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