Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь“.
Загарбники випустили ракети по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі.
В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежу на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідували рятувальники.
У пресслужбі зазначили, що постраждалих серед цивільного населення немає.
- Нагадаємо, окупаційні війська РФ хочуть захопити Луганську область приблизно до 26 червня. Ворог отримав таке завдання від найвищого керівництва.
- Навколо Сєвєродонецька та Лисичанська тривають інтенсивні бойові дії. ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу обласного центру.
- Російські військові окупували більшість житлових кварталів Сєвєродонецька. Проте Збройні сили України контролюють понад третину міста.
- Також стало відомо, що окупанти використали у війні проти України не менше 210 видів забороненого міжнародними конвенціями озброєння. Вони застосовували їх під час бойових дій стосовно українських військ та українських міст з мирними жителями.