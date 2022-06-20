Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь“.

Загарбники випустили ракети по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі.

В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежу на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідували рятувальники.

У пресслужбі зазначили, що постраждалих серед цивільного населення немає.