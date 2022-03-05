Ворог наніс ракетний удар по Білій Церкві. Пошкоджено майже 20 будівель.

Про це повідомили міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий та поліція Київської області.

За наявними даними, пошкоджено майже два десятки будинків. Працівники ДСНС та Національної поліції допомагають громадянам подолати наслідки вибуху, повідомляють у пресслужбі поліції Київської області.

На опублікованому міським головою Білої Церкви Геннадієм Диким відео видно значні руйнації, заподіяні вибухом ракети. В прилеглих до епіцентру вибуху будівлях вибило вікна, пошкоджено стіни, зруйновано дахи. В місці влучання ракети залишився кратер. Мер міста повідомив, що зараз тривають пошуки людей, які могли постраждати від вибуху.

Це вже далеко не перший випадок обстрілу цивільного населення з боку російської армії. Окупаційні війська систематично обстрілюють житлові квартали багатьох українських міст.