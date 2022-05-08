Від авіаудару по школі в Білогорівці (Луганська область) попередньо загинули 60 осіб – унаслідок обстрілів виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.

Про це інформує очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Пожежу ліквідовували майже чотири години. Опісля проводилися розбирання завалів, під час яких були знайдені тіла загиблих.

Загалом з-під завалів евакуйовано 30 осіб, семеро з яких мають поранення різного ступеня тяжкості.

Доля 60 осіб, які лишилися під завалами, невідомі, але швидше за все, вони загинули.

“Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства “руського миру”: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину”, – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, що вчора вдень окупаційні війська РФ з “градів” та “ураганів” обстріляли Привілля. Загинули хлопці 11 та 14 років, їх 69-річна бабуся. 12 і 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин – і саме в цей час ворог вдарив по місту.