Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом” у Telegram.
Російські військові силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на “брудну” естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.
Втім, питаннями безпеки росіяни не опікувалися та порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Вони не мали ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування.
У такий спосіб, окупанти наражали на небезпеку не лише себе. Як зазначили в “Енергоатомі”, на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією.
Водночас ніхто не знає, що ще військові могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо: “А це вже пряма загроза ядерній безпеці”, — йдеться в повідомленні.
“Енергоатом” поінформує Міжнародне агентство з атомної енергії та інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки.
- Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі висловив побоювання, що контролювання росіянами Запорізької АЕС (ЗАЕС) на північному заході Запорізької області України стає дедалі гострішою проблемою безпеки.
- 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук — він загинув через тортури з боку російських окупантів.
- Також росіяни знущаннями та тортурами змушують працівників гідроцеху Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вигадувати обґрунтування необхідності осушення охолоджувальних басейнів для керівництва ЗАЕС та “Енергоатому”. Причина — бажання зняти з себе відповідальність за вчинення “актів ядерного тероризму”.