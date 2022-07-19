18 липня, на захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) росіяни вчергове порушили норми безпеки. Внаслідок чого наразили персонал на ризик радіаційного зараження.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом” у Telegram.

Російські військові силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на “брудну” естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.

Втім, питаннями безпеки росіяни не опікувалися та порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Вони не мали ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування.

У такий спосіб, окупанти наражали на небезпеку не лише себе. Як зазначили в “Енергоатомі”, на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією.

Водночас ніхто не знає, що ще військові могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо: “А це вже пряма загроза ядерній безпеці”, — йдеться в повідомленні.

“Енергоатом” поінформує Міжнародне агентство з атомної енергії та інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки.