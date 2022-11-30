Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські армійці насильно вивезли з Кінбурнської коси близько 37 осіб.

Про це він заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За даними Кіма, російські окупаційні війська насильно вивезли з населених пунктів Кінбурнської коси близько 37 місцевих мешканців.

“Нам стало відомо, що два дні тому російські загарбники насильно, проти їх волі вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурській косі. Це десь 37 осіб”, – сказав Кім.

Щодо бойових дій на Кінбурнській косі, то за словами очільника Миколаївщини, вони тривають, а тому потребують режиму інформаційної тиші через “свої особливості”.