У РФ вважають, що причиною знищення російських військових у Макіївці стало нібито "використання ними мобільних телефонів".

Про це повідомляє прокремлівська агенція ТАСС з посиланням на слова першого заступника начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ генерала-лейтенанта Сергія Севрюкова.

Основною причиною удару в Макіївці Севрюков назвав “використання особовим складом телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника”.

Крім того, російське міністерство оборони заявило, що внаслідок удару ЗСУ 1 січня по базі у Макіївці збільшилася кількість загиблих військовослужбовців РФ. Також в російському міноборони додали, що натомість нібито “знищили систему HIMARS”, з якої українські захисники вдарили по Макіївці.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Втрати особового складу встановлюються.

Згодом британські розвідники зазначили, що, враховуючи масштаби завданих пошкоджень, цілком реально, що поблизу школи окупанти зберігали свої боєзапаси, які здетонували після удару та спричинили вторинні вибухи.