14 березня високопоставлений чиновник з оборони США заявив, що повітряний простір над Україною "залишається спірним".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми досі стверджуємо, що повітряний простір оспорюється. Росіяни не досягли переваги в повітрі над усією Україною”, – наголосив чиновник.

Він визнав, що війська РФ мають більше активів і вони літають набагато більше разів на день, ніж українці.

Водночас український авіаплан, за словами чиновника, змінюється щодня.

“Ми вважаємо, шо українці належним чином обережно ставляться до своїх авіаційних засобів, як вони їх використовують і для чого”, – зауважив представник Міноборони.

Він також зазначив, що наразі Путін зосередив 100% зібраних сил всередині України. Та додав, що лідер країни-агресора “переніс усе” на територію України.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав до створення забороненої для польотів зони над Україною, оскільки РФ продовжує страйки по всій країні.

Проте, поки що США і НАТО виступили проти створення в Україні зони, забороненої для польотів, попереджаючи, що такий крок може призвести до “повноцінної війни в Європі”.