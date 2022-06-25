Росіяни не готують Маріуполь до опалювального сезону цієї зими

Попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелень, так звані "керівники" комітетів самоорганізації населення отримали вказівку збирати дані щодо потреби в дровах та вугіллі насамперед по приватних будинках. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це означає, що опалення взимку не буде.

Про це він повідомив у Telegram.

Він наголосив, що до вторгнення РФ всі котельні в Маріуполі було модернізовано та переведено на єдиний вид палива — природний газ.

“Це прямий сигнал і визнання очевидного факту — опалення взимку не буде.

Навіть не через небажання окупантів. Суто технічно. Всі котельні в Маріуполі давно модернізовано і переведено на єдиний вид палива — природний газ”, — написав Андрющенко.

Водночас відновити газопостачання в Маріуполі неможливо через суттєві пошкодження газопроводів — як магістрального, так і в будинках. У такий спосіб, подача газу несе ризик масового вибуху в місті. Наразі найбільш вірогідними діями з боку росіян, на думку Андрющенка, є підштовхування до депортації у РФ найближчими місяцями.