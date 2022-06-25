Росіяни не готують Маріуполь до опалювального сезону цієї зими

Про це він повідомив у Telegram.
Він наголосив, що до вторгнення РФ всі котельні в Маріуполі було модернізовано та переведено на єдиний вид палива — природний газ.
“Це прямий сигнал і визнання очевидного факту — опалення взимку не буде.
Навіть не через небажання окупантів. Суто технічно. Всі котельні в Маріуполі давно модернізовано і переведено на єдиний вид палива — природний газ”, — написав Андрющенко.
Водночас відновити газопостачання в Маріуполі неможливо через суттєві пошкодження газопроводів — як магістрального, так і в будинках. У такий спосіб, подача газу несе ризик масового вибуху в місті. Наразі найбільш вірогідними діями з боку росіян, на думку Андрющенка, є підштовхування до депортації у РФ найближчими місяцями.
- Нагадаємо, що у Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- Також у Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.
- На благодійному марафоні-аукціоні за футболку з автографами дітей із Маріуполя вторгували 65 тисяч гривень. Всі кошти передадуть на потреби київського центру “ЯМаріуполь”.
- Станом на червень 2022 року, офіційно відомо про понад 23 000 смертей мирних мешканців Маріуполя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Приморське місто на узбережжі Азовського моря перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів.