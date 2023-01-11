Про це “Суспільному” повідомив речник Східного напрямку полковник Сергій Череватий.

Він спростував мовнику розповсюджену інформацію, що Соледар перебуває під контролем росіян: “Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте”, — зазначив Череватий.

Раніше про це також повідомляли в Інституті вивчення війни. Експерти спростували заяви деяких росіян про повне захоплення Соледара та неминуче оточення Бахмута, яке напередодні розповсюджували в окремих російських Telegram-каналах.

Декілька російських джерел стверджували, що сили ПВК “Вагнер” просунулися на захід від Соледару 10 січня. Водночас сам очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що його сили досі борються проти узгодженого українського опору.

10 січня британські розвідники говорили про те, що росіяни намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби підібратися до Бахмута, а також до соляних печер, які можуть бути використані як шляхи постачання для військ.