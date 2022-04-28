Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК.
Зазначається, що користувачі AliExpress з Росії не можуть оплатити покупки ні картою “Мир”, ні раніше виданими картами Visa та Mastercard.
Як повідомили в AliExpress, вони знають про “деякі труднощі з обробкою платежів” і наразі активно займаються розв’язанням проблеми. У компанії запевнили, що скоро можливість оплати “всіма способами” буде відновлена.
Наразі оплатити іноземні товари росіяни можуть за допомогою Qiwi-гаманця або ж з рахунку мобільного телефону.
Водночас проблем з покупкою російських товарів у маркетплейсі немає: їх можна й надалі оплачувати банківськими картами.
- Нагадаємо, одна з найбільших китайських компаній по виробництву дронів DJI Technology Co заявила про тимчасовий вихід з українського та російського ринків. У компанії зауважили, що не хочуть, аби їх дрони використовували у бойових діях.