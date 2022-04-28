Росіяни зіштовхнулись з проблемами при оплаті товару у китайському інтернет-магазині AliExpress: маркетплейс перестав приймати оплату здійснену з карт російських банків.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК.

Зазначається, що користувачі AliExpress з Росії не можуть оплатити покупки ні картою “Мир”, ні раніше виданими картами Visa та Mastercard.

Як повідомили в AliExpress, вони знають про “деякі труднощі з обробкою платежів” і наразі активно займаються розв’язанням проблеми. У компанії запевнили, що скоро можливість оплати “всіма способами” буде відновлена.

Наразі оплатити іноземні товари росіяни можуть за допомогою Qiwi-гаманця або ж з рахунку мобільного телефону.

Водночас проблем з покупкою російських товарів у маркетплейсі немає: їх можна й надалі оплачувати банківськими картами.