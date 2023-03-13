Росіяни не полишають спроб захопити Донеччину та Луганщину, атакують на п’яти напрямках – Генштаб

Триває триста вісімдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула одна цивільна особа, ще 5 цивільних громадян – поранено. Також росіяни вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині, загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У пресслужбі зазначили, що високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК “Вагнер”.

Тим часом на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників “Росатому” закінчився термін контракту. Водночас, у підписанні нового чи продовженні чинного контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до РФ, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків.