Росіяни не полишають спроб захопити Донеччину та Луганщину, атакують на п’яти напрямках – Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби противник завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула одна цивільна особа, ще 5 цивільних громадян – поранено. Також росіяни вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині, загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
У пресслужбі зазначили, що високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.
На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті.
На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії.
Ворог продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК “Вагнер”.
Тим часом на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників “Росатому” закінчився термін контракту. Водночас, у підписанні нового чи продовженні чинного контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до РФ, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків.
Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів”, – зазначили у Генштабі.
- Станом на 13 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі.
- Євген Пригожин намагався встановити афілійованих з ПВК “Вагнер” військових посадових осіб частково для забезпечення більшого доступу до складів боєприпасів і бюджету Міністерства оборони Росії.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, додавши, що Володимир Путін не може рішуче діяти для його відновлення.
- Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.
- В Україні триває 383-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період, станом на 13 березня, воїнами ЗСУ ліквідовано понад 159 тисяч російських армійців.
- Російське військове керівництво, можливо, дозволяє приватній військовій компанії “Вагнер” зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку, щоб одночасно підірвати авторитет очільника групи – Євгена Пригожина.