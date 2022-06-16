Протягом минулої доби, 15 червня, російські окупанти знову обстріляли Харків та область. Унаслідок обстрілів поранення отримали шість мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, вночі окупанти з РСЗВ обстріляли інфраструктурі Індустріального району Харкова. Обійшлось без жертв та постраждалих серед населення.

В області під ворожими обстрілами опинились населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

У с. Леб’яже (Чугуївський район) унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення.

У Золочеві внаслідок обстрілів виникла пожежа. Також зафіксовані пошкодження автомобілів та господарських споруд.

Загалом протягом 15 червня унаслідок обстрілів росіян було поранено шістьох мирних мешканців Харківщини: одного у Лозівському районі та п’ятьох у Ізюмському.

“На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов’янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці”, – резюмував Синєгубов.