Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, вночі окупанти з РСЗВ обстріляли інфраструктурі Індустріального району Харкова. Обійшлось без жертв та постраждалих серед населення.
В області під ворожими обстрілами опинились населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.
У с. Леб’яже (Чугуївський район) унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення.
У Золочеві внаслідок обстрілів виникла пожежа. Також зафіксовані пошкодження автомобілів та господарських споруд.
Загалом протягом 15 червня унаслідок обстрілів росіян було поранено шістьох мирних мешканців Харківщини: одного у Лозівському районі та п’ятьох у Ізюмському.
“На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов’янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці”, – резюмував Синєгубов.
- Нагадаємо, вночі та під ранок 16 червня російські окупанти завдали ракетних та мінометних обстрілів по Сумській області. Як наслідок – четверо загиблих та щонайменше шестеро поранених.