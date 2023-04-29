За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, окупанти не захопили "дорогу життя" з Часового Яру до Бахмута, якою постачають захисникам та цивільним продукти, ліки, озброєння тощо.

Про це він сказав у коментарі ZN.UA.

“Росіяни вже декілька тижнів говорять про захоплення “дороги життя”, як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам “обрізати” нашу логістику”, — зазначив Череватий.

Він розповів, що на шляху до міста працюють інженери, спеціалісти з логістики, які прокладають нові маршрути. Це дозволяє доставляти в Бахмут зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси та забирати поранених.

Наразі у місті тривають важкі бої, але, як запевнив речник, немає паніки чи неконтрольованості. Всі діють згідно з “визначеними наперед сценаріями”.

Череватий також додав, що росіяни вимушені залучати до боїв у Бахмуті десантників, тому що “вагнерівці” “закінчуються”.

“Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести у забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони”, — сказав він.