У Пентагоні заявили, що російським військам не вдалося знищити жодної з переданих Україні артилерійських установок HIMARS.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

“За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS на сьогодні” — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього американці передали Україні 20 високомобільних артилерійських ракетних систем, які взяли зі своїх запасів. HIMARS змінили правила гри в плані здатності Збройних сил України націлюватись на російських окупантів.

Проте, як зазначив посадовець, Україна все ще потребує значної кількості артилерії для майбутньої боротьби.

Він нагадав, що Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів щодня, в той час, як Росія — 20 000 на день.