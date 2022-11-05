Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.
“За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS на сьогодні” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всього американці передали Україні 20 високомобільних артилерійських ракетних систем, які взяли зі своїх запасів. HIMARS змінили правила гри в плані здатності Збройних сил України націлюватись на російських окупантів.
Проте, як зазначив посадовець, Україна все ще потребує значної кількості артилерії для майбутньої боротьби.
Він нагадав, що Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів щодня, в той час, як Росія — 20 000 на день.
- Глобальна революція у війні різко перехиляє чашу терезів конфлікту між Україною та Росією, передаючи військам на передовій з допомогою американської реактивної системи залпового вогню HIMARS таку смертоносність, яка донедавна вимагала літаків, кораблів чи громіздкої гусеничної техніки.