Росіяни не зможуть оперативно просуватись далі, якщо захоплять Бахмут – ISW

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам "відкриту дорогу" до інших міст Донеччини. Однак в Інституту вивчення війни вважають, що війська РФ бракуватиме спроможності продовжувати наступальні дії у разі захоплення Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти оцінюють, що у випадку захоплення Бахмута війська РФ не зможуть оперативно просуватись далі і боротись за інші міста.

Фахівці нагадали, що у разу окупації Бахмута росіянам доведеться обирати між двома розбіжними напрямками подальшого просування: на захід вздовж траси Т0504 у напрямку Костянтинівки (приблизно 20 км від Бахмута) або на північний захід вздовж траси E40 у напрямку Слов’янська-Краматорська на північному заході Донецької області (приблизно 40 км на північний захід від Бахмута).

За словами експертів, ці два напрямки є дуже різними, а тому деградованим російським військам, ймовірно, доведеться обирати один із них, аби мати хоча б якісь шанси на успіх.

Більш того, в ISW вважають, що російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, які необхідні для просування за межі Бахмута, а тактичні “штурмові загони”, які використовуються для штурму міста, ймовірно, не здатні вести маневрову війну.

Недавнє просування росіян у міських районах Бахмута демонструє, що російські сили можуть забезпечити обмежені тактичні переваги фронтальними штурмами під проводом піхоти.

Фахівці додали, що російські війська все більше покладаються на “штурмові загони” – елементи розміром у батальйон, оптимізовані для фронтальних атак на укріплені райони, а не для маневрової війни.

Ці загони мають важку артилерію, використовують спрощену тактику, відводять танкам роль вогневої підтримки в тилових районах і майже напевно будуть мати проблеми з ефективним проведенням операцій за межами міських районів.

“Триваюча децентралізація структури російських військ у бік невеликих штурмових загонів із використанням спрощеної тактики, у поєднанні зі зростанням втрат серед найбільш ефективних російських військ, ймовірно, значно обмежить здатність російських військ належним чином використовувати будь-які шляхи просування, відкриті захопленням Бахмуту. Російські війська навряд чи здобудуть більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів”, – резюмували експерти.