Джерело: Андрій Костін/Facebook

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей Костін наголосив, що українські діти страждають від війни в усіх її проявах. 483 дитини загинули. 989 поранені. І ці цифри не враховують більшість тих, кого було вбито та поранено в Маріуполі, та тих, хто досі перебуває в окупації.

Нині розслідується понад 2,9 тисячі проваджень стосовно злочинів проти дітей, які вчинили російські загарбники.

Понад 19,4 тисячі дітей незаконно депортовані Росією. Це лише офіційно зареєстровані випадки”, – наголосив Генпрокурор.

Тоді як самі окупанти зізнаються у викраденні сотень тисяч українських дітей.

Костін висловив переконання, що “майбутнє України неодмінно має включати повернення всіх наших дітей додому”, додавши, що роль прокурорів у цій битві за майбутнє — відновлення справедливості. Адже без справедливості неможливий стійкий мир для прийдешніх поколінь.

За його словами, українські фахівці тісно співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом та країнами, які проводять свої власні розслідування. Налагоджують трансатлантичну співпрацю — створюють так званий “трикутник розслідувань”: Україна — Європа (Європол) — США (ФБР) для того, щоб знайти дітей та встановити всіх причетних до їх викрадення.

Щодня працюємо заради цього та для забезпечення невідворотності покарання для всіх, хто вчинив злочини проти дітей. Адже кожний такий злочин — це злочин проти нашого майбутнього. Злочин проти дитини — це злочин проти кожного з нас”, – констатував Генпрокурор.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.

Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.

Раніше 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.