Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За словами омбудсменки, росіяни відкрили так звані “республіканські центри зайнятості”, де пропонують роботу з розбирання зруйнованих будівель. Виплату за роботу обіцяють у рублях.
Також до розбирання руїн залучили працівників МНС Росії, які продовжують вивозити тіла загиблих мешканців до братських могил на околицях міста.
“Такими діями країна-окупант намагається приховати сліди своїх воєнних злочинів, які підпадають під визначення геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду”, — наголосила Денісова.
- Нагадаємо, що російські загарбники продовжують розбирати розвали маріупольського драмтеатру. Через масову відмову маріупольців від участі в розбиранні залучено робітників МНС РФ.
- Серед вбитих російською армією мирних мешканців Маріуполя опинилася сім’я 7-річної Валерії. ЇЇ мати, батько та молодша сестра загинули під завалами Драмтеатру, на який росіяни скинули авіабомбу.
- Водночас житель Маріуполя Дмитро Юрін став свідком трагедії з місцевим драмтеатром, на який росіяни скинули бомбу. Після цього Дмитро вирішив втекти з оточеного російськими окупантами міста.