Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсменки, росіяни відкрили так звані “республіканські центри зайнятості”, де пропонують роботу з розбирання зруйнованих будівель. Виплату за роботу обіцяють у рублях.

Також до розбирання руїн залучили працівників МНС Росії, які продовжують вивозити тіла загиблих мешканців до братських могил на околицях міста.