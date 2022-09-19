Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Окупаційна влада провела у селищі Мирне Херсонської області збори з місцевими мешканцями. Окупанти агітували чоловіків вступати до складу так званої “народної міліції”. При цьому ні освіта, ні вік, ні фізичний або моральний стан не є критеріями відбору.
На зборах також розглянули питання отримання російських паспортів та пенсій. Окупанти брехали про “високий рівень життя” пенсіонерів в Росії. Вони запевняли, що літніх людей влада обов’язково щорічно відправляє у “туристичні подорожі”.
Тим часом на захоплених у 2022 році територіях Луганської області провалено “мобілізацію”.
“Зокрема, у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої “народної міліції”. Наразі програму “мобілізації” повністю провалено”, – йдеться у повідомленні.
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