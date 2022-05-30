Росіяни не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денацифікації". Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в РФ в районі пунктів переходу державного кордону РФ з Естонією.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Тепер росіяни при встановленні українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають данні, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доставляють до такого фільтраційного табору на території РФ.

“Маріупольці, що потрапили до такого табору вперше два тижні тому розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським. Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці. Ті що намагаються втекти з росії – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію. Терор проти українців — на марші”, – зазначив Андрющенко.

Він також повідомив, що за минулу добу до фільтраційного табору села Безіменне Новоазовського району доставлено 253 людини, зокрема 33 дитини. Із села Безіменне до Таганрогу в РФ депортовано 235 маріупольця, зокрема 28 дітей.