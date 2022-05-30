Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Тепер росіяни при встановленні українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають данні, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доставляють до такого фільтраційного табору на території РФ.
“Маріупольці, що потрапили до такого табору вперше два тижні тому розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським. Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці. Ті що намагаються втекти з росії – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію. Терор проти українців — на марші”, – зазначив Андрющенко.
Він також повідомив, що за минулу добу до фільтраційного табору села Безіменне Новоазовського району доставлено 253 людини, зокрема 33 дитини. Із села Безіменне до Таганрогу в РФ депортовано 235 маріупольця, зокрема 28 дітей.
- Нагадаємо, журналісти CNN висвітлили, що доводиться пережити українцям, котрі змушені проходити так звану “фільтрацію” на тимчасово окупованих територіях України. Свідчення каналу надавали українці, які пройшли процес фільтрації за останні два місяці. Багато хто занадто боїться говорити публічно, побоюючись за безпеку родичів і друзів, які все ще намагаються втекти з території, тимчасово контрольованої РФ.
- За приблизними даними у фільтраційних таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.
- Російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої “ДНР”.
- Поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.
- Понад 3 тисячі цивільних мешканців Маріуполя російські військові утримують у нелюдських умовах, а саме у “фільтраційній в’язниці”