Триває триста тридцять четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, не зважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безрезультатні наступальні дії, усі атаки противника відбито.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, попередили у пресслужбі.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському — ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Вчергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон.

У Генштабі наголосили, що російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Так, протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них — безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль «Тигр»). Ще 4 одиниці пошкоджено.

Окрім цього, з початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців противника на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування.

Водночас, у низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення, зокрема, українське телебачення та мобільний зв’язок недоступні.

У пресслужбі зауважили, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників. Наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат “Орлан-10” та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.