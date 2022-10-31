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Росіяни обстріляли 10 областей України: пошкоджено 18 об’єктів інфраструктури, зокрема енергетичні

Вранці 31 жовтня росіяни завдали чергового масованого удару по території України. Окупанти поцілили у десять областей та пошкодили 18 об'єктів критичної інфраструктури, здебільшого енергетичної.

Понеділок, 31 жовтня 2022, 13:35
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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Для завдання ударів по Україні росіяни застосували ракети та дрони. Внаслідок атак було знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

“Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44“, — наголосив прем’єр.

Зранку повітряну тривогу оголосили по всій території України. У Києві було чутно близько десяти вибухів, а потім у частини містян зникло світло та водопостачання. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що окупанти завдали удар по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир.

Влучання були по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО. Близько 10:39 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру та Павлограду. Внаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

У Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тривають локальні аварійні відключення. Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що відключення також є у Черкаській і Полтавській областях.

Прем’єр-міністр закликав українців заощаджувати електроенергію, щоб знизили навантаження на мережу. Крім того, Галущенко звертався до громадян, які живуть в областях, де не було влучань в об’єкти інфраструктури, з закликом свідомо зменшити споживання світла, аби допомогти “нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах”.

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