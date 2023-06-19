Джерело: Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

“Херсонщина. Російські терористи здійснили обстріли цивільних об‘єктів. Була ліквідована пожежа 10 маршрутних автобусів”, — написав він.

Керівник ОПУ додав відео пожежі на автопідприємстві.

Під час телемарафону керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що росіяни здійснили удар о третій ночі. Вони влучили у дві автозаправні станції в різних районах міста та по території автопідприємства. Щодо постраждалих не повідомлялося.

Спершу росіяни обстріляли Корабельний район та влучили по автозаправній станції. Надалі окупанти обстрілювали район, який поблизу від центру, де влучили по ще одній заправці, яка загорілася. Там же завдали удару по автопідприємству.