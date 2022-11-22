російсько-українська війна
10:57 В Інституті вивчення війни пояснили стратегічне значення звільнення від росіян Кінбурнської коси
10:32 Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині: пошкоджені ЛЕП та приватні будинки
10:08 За минулу добу російські окупанти вбили 4-х мирних мешканців Донеччини
Партнерський матеріал
09:40 Критерії вибору холодильника у 2022 році
09:19 Здатність України загрожувати Чорноморському флоту РФ у Новоросійську ще більше підірве вплив Росії у Чорному морі – британська розвідка
08:47 Протягом ночі окупанти випустили по Дніпропетровщині майже 60 снарядів
08:31 Велика Британія постачає Україні високоточні ракети з лазерним наведенням «Brimstone 2» – The Telegraph
07:30 22 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:12 У низці українских областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 22 листопада
00:50 Німеччина патрулюватиме повітряний простір Польщі
00:20 Землетрус на острові Ява: відомо про 162 загиблих, більшість із них – діти

21 листопада

23:40 Росія здійснює системні воєнні злочини на окупованих територіях – чиновниця Держдепу США
23:24 Росіяни спалювали тіла своїх солдатів на Херсонському сміттєзвалищі – The Guardian
22:49 На 22 листопада «Укренерго» анонсує лише планові відключення електроенергії
21:51 Макрон під час «термінової» телефонної розмови із Зеленським обговорив ситуацію на ЗАЕС
21:22 В ЄС попереджають про ескалацію, оскільки Сербія та Косово не можуть вирішити суперечку з номерами автомобілів – Reuters
20:50 Ймовірно, українцям доведеться жити у режимі відключень щонайменше до кінця березня – YASNO
20:19 Ексдиректора бронетанкового заводу викрили на розкраданні двигунів на понад 4,5 млн грн
19:55 В АРМА не знають, скільки коштів отримав бюджет від заарештованих російських активів
Партнерський матеріал
19:45 Які можливості відкриває технологія безрамного скління — розбираємося з компанією Aestech
18:11 НАТО має бути готовим підтримувати Україну у довгостроковій перспективі – Столтенберг
17:36 Росія вперше стала найбільшим постачальником добрив до Індії, завдяки демпінгу — Reuters
17:03 Залежність Австрії від постачання російського газу поступово зменшується
16:46 СБУ затримала особистого інформатора терориста Стрєлкова-Гіркіна
16:33 На Київщині поліціянти визволили чоловіка з рабства
16:14 Люксембург надасть Україні додаткові броньовані авто HMMWV
15:31 Норвегія підписала угоду з ЄБРР щодо допомоги Україні з закупівлею газу
15:08 В ООН заявили про нещодавній обстріл ЗАЕС, проте не знають, хто несе за нього відповідальність

Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині: пошкоджені ЛЕП та приватні будинки

Російські окупанти обстріляли чотири громади у Суській області, пошкодивши приватні будинки, лінії електропередач та будівлю закладу культури.

Вівторок, 22 листопада 2022, 10:32
Підтримати

Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Загалом по населених пунктах області російські армійці випустили близько 100 снарядів з мінометів, САУ та РСЗВ.

Під ворожим вогнем опинились Глухівська, Середино-Будська, Хотінська та Зноб-Новгородстка громади області.

Пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок.

В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП.

Серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.

Теги: злочини росіян, Кирило Тимошенко, обстріли мст, обстріли України, Сумська область

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook