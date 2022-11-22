Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині: пошкоджені ЛЕП та приватні будинки

Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
Загалом по населених пунктах області російські армійці випустили близько 100 снарядів з мінометів, САУ та РСЗВ.
Під ворожим вогнем опинились Глухівська, Середино-Будська, Хотінська та Зноб-Новгородстка громади області.
Пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок.
В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП.
Серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.
- У ніч на 22 листопада російські окупанти завдали ударів по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Загалом по населених пунктах росіяни випустили майже 60 снарядів.