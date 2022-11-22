Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині: пошкоджені ЛЕП та приватні будинки

Російські окупанти обстріляли чотири громади у Суській області, пошкодивши приватні будинки, лінії електропередач та будівлю закладу культури.

Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Загалом по населених пунктах області російські армійці випустили близько 100 снарядів з мінометів, САУ та РСЗВ.

Під ворожим вогнем опинились Глухівська, Середино-Будська, Хотінська та Зноб-Новгородстка громади області.

Пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок.

В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП.

Серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.